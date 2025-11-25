Perseguitava la ex, scatta la denuncia. «Divieto di avvicinamento»

A Reggio Emilia una ragazza ha sporto denuncia contro un 26enne che minacciava lei e il suo attuale compagno, con messaggi e propositi violenti. Ora all'uomo è stato applicato il braccialetto elettronico

Perseguitava e minacciava l'ex compagna e il fidanzato. È stato rintracciato, dopo una denuncia, un 26enne di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Per lui è scattato anche il divieto di avvicinamento.

La relazione tra il ragazzo e una ragazza di 20 anni, che ha sporto denuncia, era durata circa 5 mesi e, quando lei ha deciso di porre fine alla relazione, lui ha iniziato a tempestarla di messaggi con minacce a lei e al suo attuale compagno.

Il giovane denunciato diceva di voler compiere atti autolesionisti se i due non fossero tornati insieme. «Mi sono tagliato il corpo con il vetro e sono anche svenuto, così capisci che sono serio riguardo a domani», scriveva. E le minacce coinvolgevano anche il nuovo nuovo fidanzato. «Io lo massacro» diceva.

Il ragazzo si era anche appostato più volte sotto la casa dell'ex ragazza, manifestando il proposito di diffondere sue foto osé. In un'occasione, dopo un incontro notturno, il 26enne l'avrebbe svegliata mentre armeggiava con un coltello in cucina.

Così, al 26enne è stato applicato il braccialetto elettronico e non potrà avvicinarsi a meno di 1.500 metri dalla vittima né, tanto meno, contattarla.