Per Telefono Azzurro linee attive anche a Natale

La Linea gratuita 1.96.96 e il Servizio Emergenza Infanzia 114, punti di riferimento fondamentali per chi ha bisogno di aiuto immediato, operative 24 ore su 24

Telefono Azzurro è sempre al fianco di bambini e adolescenti, senza interruzioni, garantendo la piena operatività delle proprie linee 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire ascolto, vicinanza e il supporto di professionisti qualificati a chi vive momenti di disagio, fragilità, paura o solitudine. Alcuni periodi dell'anno possono accentuare situazioni di disagio già presenti o far emergere nuove difficoltà: l'aumento del tempo trascorso in casa, le tensioni familiari, l'isolamento o una maggiore esposizione al mondo digitale possono rendere più complesso il vissuto di bambini e ragazzi, aumentando le richieste di aiuto.

Per questo Telefono Azzurro non si ferma mai. Continua a garantire ascolto, protezione e intervento anche nella "vita digitale" dei bambini e adolescenti, grazie a operatori formati e specializzati, pronti ad accogliere ogni richiesta con attenzione, competenza e riservatezza. Sono sempre attive la Linea gratuita 1.96.96 e il Servizio Emergenza Infanzia 114, punti di riferimento fondamentali per chi ha bisogno di aiuto immediato.

Accanto all'ascolto diretto, Telefono Azzurro è attivo anche come Trusted Flagger – Segnalatore Attendibile con il servizio "Clicca&Segnala", consentendo di segnalare contenuti illegali o pericolosi online, contribuendo alla protezione dei minori e alla rimozione tempestiva di materiali dannosi dalla rete.

Nel corso dell'anno, le linee di ascolto hanno registrato un incremento delle richieste legate alla presenza online dei minori, alle difficoltà familiari, alla sofferenza emotiva, al bullismo e cyberbullismo, fino alle segnalazioni di violenza e abuso. Attraverso il telefono, la chat, le app per Android e iOS e i canali di segnalazione online, Telefono Azzurro offre un intervento rapido e professionale, ma soprattutto uno spazio di ascolto sempre attivo, per ricordare a ogni bambino e adolescente che non è mai solo. Un impegno rafforzato anche dalla rete internazionale di cui la Fondazione fa parte.

"Dietro ogni chiamata e ogni segnalazione c'è una persona formata ad ascoltare con rispetto, attenzione e senza giudizio. A volte bastano poche parole, dette al momento giusto, per cambiare una giornata o aprire una possibilità diversa per un bambino o un ragazzo. Essere sempre presenti significa ribadire che nessun minore deve sentirsi solo, in nessun momento dell'anno. Il nostro impegno è garantire uno spazio sicuro di ascolto, protezione e fiducia, soprattutto quando il bisogno è più forte e il silenzio rischia di diventare isolamento" spiega Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro.