Pedone travolto e ucciso da un furgone a Milano, è caccia al pirata
La vittima, un anziano di 86 anni, stava attraversando la strada sulle strisce
November 5, 2025
Un uomo di 86 anni è morto dopo essere stato stato investito da un furgone a Milano, che è poi fuggito senza prestare soccorso. L'incidente e' avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno all'angolo tra via Melloni e via Fratelli Bronzetti, vicino corso Indipendenza; l'anziano - che stava attraverando sulle strisce pedonali - è stato portato al Policlinico dove è morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che sono alla ricerca del pirata.
