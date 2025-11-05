Pedone travolto e ucciso da un furgone a Milano, è caccia al pirata

Un uomo di 86 anni è morto dopo essere stato stato investito da un furgone a Milano, che è poi fuggito senza prestare soccorso. L'incidente e' avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno all'angolo tra via Melloni e via Fratelli Bronzetti, vicino corso Indipendenza; l'anziano - che stava attraverando sulle strisce pedonali - è stato portato al Policlinico dove è morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che sono alla ricerca del pirata.