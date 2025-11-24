Partorisce in casa, la neonata era nel water: bimba in terapia intensiva

Il fatto è avvenuto a Cirié, in provincia di Torino. La donna avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Le condizioni della piccola vengono definite «stabili»

Ha partorito mentre era accucciata sul water della propria abitazione: questa è la ricostruzione, provvisoria ma considerata assai probabile, di quanto è successo questa mattina in un'abitazione privata a Ciriè, in provincia di Torino.

Del caso si stanno occupando i carabinieri con il coordinamento della procura di Ivrea. La donna ha 38 anni. Alle persone che sono intervenute sul posto avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.

La neonata è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maria Vittoria, a Torino. Le condizioni generali sono descritte come «stabili» dai sanitari. La madre si trova in ospedale a Ciriè e sarà ascoltata dai carabinieri non appena possibile.