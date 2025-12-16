Parolin ai parlamentari in Cappella Sistina: «Il Signore ci è necessario»

«Dobbiamo fare spazio a Cristo preparando dentro di noi il presepio, non solo quello esterno, una bellissima tradizione che va conservata, ma soprattutto dentro di noi... Il Natale è un evento che deve trasformarci interiormente, altrimenti il significato resta vano nonostante le celebrazioni esterne». L’ha detto il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin incontrando nella Cappella Sistina alcune decine di parlamentari.

L'incontro è stato promosso per il secondo anno da Noi Moderati di Maurizio Lupi e ha visto la partecipazione dei presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

«Che fare? Proprio questa è la domanda che molti si pongono, a cominciare dai politici», ha affermato Parolin secondo quanto riferisce Vatican News: «Non è facile dare una risposta di fronte alla situazione in cui ci troviamo», «una situazione internazionale difficile, con venti di guerra che continuano a spirare». In questo quadro complesso «il Natale deve servire a riproporre la centralità nella nostra vita: Cristo». E qui Parolin ha citato passi da una lettera pastorale che l’allora cardinale Montini, nel 1955, inviò all'arcidiocesi di Milano: «Tu ci sei necessario, Cristo», scriveva il futuro Paolo VI. «Il Signore ci è necessario – gli ha fatto eco Parolin –. Non so quanto ne siamo convinti. Forse pensiamo che con il nostro ingegno, i nostri mezzi, le nostre capacità possiamo risolvere tutti o gran parte dei problemi», ma «l’esperienza che facciamo ci dice il contrario». L’invito del cardinale è sentire «che questa presenza ci è necessaria nella vita personale, sociale, comunitaria». «L’Avvento – ha concluso il segretario di Stato vaticano – è il tempo in cui è vivo il senso del Signore che deve tornare, perché tutti moriamo e tutti dobbiamo presentarci al giudizio del tribunale di Dio».