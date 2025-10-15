Parolin: ad Auschwitz non si va in gita. Roccella: ha ragione

«Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell'antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo». Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, commentando le parole del ministro Eugenia Roccella, a margine di un evento a Palazzo Borromeo.

La diretta interessata ha replicato subito. «Sono perfettamente d'accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l'antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. È esattamente quello che ho voluto dire» ha dichiarato Roccella.