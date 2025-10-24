Palermo, nuove minacce all'assessore Ferrandelli

Mercoledì sera una bomba carta sotto la casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l'incendio appiccato in un'abitazione in via Bronte, dopo essere stata vandalizzata, e che era stata fatta sgomberare da chi l'aveva occupata abusivamente. Ci sono state tensioni, nelle ultime 48 ore, nel capoluogo siciliano e hanno avuto per obiettivo proprio il politico locale. La deflagrazione che ha colpito la sua abitazione è stata violenta e decine di persone sono scese in strada per la paura. Ma le intimidazioni non sono finite. Minacce all'assessore Ferrandelli sono arrivate nuovamente via social. «Sei indegno tu e chi ti viene appresso. La famiglia te squagghiari». E ancora «Ferrandelli sta giocando con il fuoco». Sono alcuni dei messaggi pubblicati su Facebook contro di lui.