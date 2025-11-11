Pakistan, attentato in tribunale a Islamabad: 12 morti

Un attentato suicida ha provocato almeno 12 morti e 21 feriti a Islamabad, all'esterno di un tribunale distrettuale. Lo riporta Geo Tv, citando fonti della polizia, secondo cui l'esplosione è avvenuta in un'auto parcheggiata all'esterno della struttura. L'edificio del tribunale è stato evacuato dopo l'esplosione. Il vice ispettore generale di Islamabad, il commissario capo e la squadra forense sono arrivati sul luogo poco dopo l'esplosione, mentre le squadre di soccorso e le forze dell'ordine hanno trasportato i deceduti e i feriti in ospedale. Sospetti dei media si concentrano sui taleban afghani, accusati di aver agito dopo il fallimento dei colloqui per la pace tra i due Paesi. Fonti hanno poi riferito di aver identificato presunto attentatore suicida attraverso elementi ritrovati sul luogo dell'esplosione, denunciando che l'attentato è stato effettuato da terroristi sostenuti dall'India e dal rappresentante dei taleban afghani, Fitna al-Khawarij.

Ieri invece era stata colpita la campitale indiana, New Delhi. La polizia indiana ha arrestato a Pulwana, città nell'Unione Territoriale del Kashmir, la madre e il fratello del medico proprietario dell'automobile che ieri è scoppiata a Delhi vicino al Forte Rosso, uccidendo 13 persone. L'uomo, Umar Un Nabi Mohammed, un trentaquattrenne, è sospettato di avere compiuto il gesto terroristico e di essersi fatto esplodere nell'auto. I suoi parenti sono stati sottoposti al test del Dna, per confrontarlo con i resti umani, non ancora identificati, raccolti dagli inquirenti sul luogo dell'esplosione. I due verranno trasferiti a Delhi nelle prossime ore per ulteriori accertamenti.