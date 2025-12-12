Padova, 43 tra Daspo e fogli di via per le baby gang

Nel mirino 8 minorenni e 16 neomaggiorenni, con precedenti per furto, lesioni e rapina

Il questore di Padova ha emesso 43 misure di prevenzione personale nei confronti di 8 minorenni e 16 neomaggiorenni, per condotte antisociali, atti di bullismo e vari altri episodi di illegalità nei confronti dei negozianti nel centro storico e dei centri commerciali di Cittadella e Tombolo, in provincia di Padova.

Oltre alla pericolosità sociale manifestatasi con svariati episodi negli ultimi mesi, hanno tutti precedenti per furti, lesioni, rapina, minacce, danneggiamenti, possesso ingiustificato di arnesi da scasso, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, piccolo spaccio ed estorsioni. In particolare, sono 20 gli avvisi orali, 9 i fogli di via di quattro anni, 8 i Daspo Willy di tre anni, 5 i Daspo fuori contesto di tre anni e un Daspo urbano di un anno emessi dal questore Marco Odorisio. Ben 8 sono tutti a carico di un 16enne e di un 18enne e tra di loro c'è anche una donna.