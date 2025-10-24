Outlook negativo di Moody's per la Francia

L'agenzia di rating Moody's ha mantenuto il rating sovrano della Francia, abbassando però l'outlook da "stabile" a "negativo" e lanciando così un monito al Paese, nel pieno del dibattito parlamentare sul bilancio. Moody's ha mantenuto il rating Aa3 (debito di buona qualità), mentre le sue concorrenti Fitch, il 12 settembre, e S&P Global, la scorsa settimana, avevano abbassato il loro rating di un grado, portandolo ad A+ (debito di qualità medio-alta). "Contestualmente - informa Moody's - abbiamo confermato il rating francese per gli emittenti a lungo termine in valuta nazionale ed estera e per i titoli senior non garantiti in valuta nazionale ad Aa3".