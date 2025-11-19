Orrore nel Napoletano, uccide la sorella e videochiama la madre

Fratello e sorella di 25 e 23 anni erano entrambi in cura al centro di salute mentale di Nola

Fratello e sorella, 25 anni e 23 anni, entrambi in cura al centro di salute mentale di Nola. Vincenzo Riccardi ha ucciso la sorella Noemi in preda a un raptus, così sostiene, a coltellate. Poi ha chiamato il 112, dicendo di aver appena commesso un omicidio. E anche videochiamato la madre per mostrarle il corpo senza vita della figlia. I due fratelli vivevano insieme alla madre, non in casa in quel momento. L'arma, un coltello da cucina, é stata trovata dai militari dell'Arma.