Oro di Bankitalia, nuovo stop della Bce al governo
di Redazione
Per la Banca centrale europea le modifiche dell'esecutivo non bastano. «Va preservato l'esercizio indipendente dei compiti fondamentali della Banca d'Italia»
1 min di lettura
December 8, 2025
Nuovo stop della Banca centrale europea all'emendamento di FdI alla manovra sulle riserve d'oro della Bankitalia. Le «modifiche apportate» in una nuova formulazione non bastano, secondo l'Eurotower. «Non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista» per la Banca centrale europea. Che manda un messaggio al governo di Giorgia Meloni: «riconsideri» la proposta. L'ultima riformulazione dell'emendamento è arrivata il 4 dicembre a Francoforte.
Peraltro «non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa che ne illustri la ratio». La Bce, che già il 3 dicembre si era già espressa su una precedente versione lanciando il primo altolà, continua a non gradire. Francoforte riconosce «alcune novità che vanno incontro alle osservazioni precedenti», in particolare «il rispetto degli articoli del trattato sulla gestione delle riserve auree dei Paesi», ma restano i dubbi sulla finalità della norma.
«Per questo motivo, e in assenza di spiegazioni», le autorità italiane sono «invitate a riconsiderare la proposta», anche al fine di «preservare l'esercizio indipendente dei compiti fondamentali» della Banca d'Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA