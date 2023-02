Le migrazioni, i naufragi e la Shoah: attenti ai veri negazionisti e a un virus

Gian Paolo Franzoni

se il diritto marittimo, come ci ha ricordato il magistrato Rosario Russo (“ Avvenire”, giovedì 2 febbraio ) prevede l’obbligo di far sbarcare il naufrago sulla costa sicura più vicina, mi pare che nella questione che ci riguarda debbano essere precisati alcuni elementi. In primis la definizione di naufraghi. Mi pare accertato che nessuno degli immigrati a bordo di navi ong sia definibile come “naufrago”: alcuni li definiscono “naufraghi a pagamento” dato che è accertato che il passaggio viene da loro pagato con migliaia di dollari. In secondo luogo, non sempre la costa sicura più vicina è quella italiana, ma è quella da sempre scelta dalle navi ong.

Ho scelto, oggi, queste due lettere, diciamo, “dissonanti” rispetto alle tante riflessioni solidali e dolenti su ciò che continua ad accadere nel nostro mare di casa, trasformato da leggi sbagliate, da scelte politiche miopi e cattive e da trafficanti cinici in pericolosa via di migrazione irregolare per persone forzate ad attraversarlo in cerca di pace e pane, libertà e tolleranza, lavoro e sicurezza. Con i miei colleghi e le mie colleghe, con collaboratori e collaboratrici che hanno riconosciuta autorità in materia di mobilità umana e di buon diritto, abbiamo scritto, documentato e svelato così tanto su tutto questo, che ogni parola in più potrebbe sembrare inutile. Eppure, così non è.

Mi colpisce che un lettore come Santo Bressani, medico e collaboratore della San Vincenzo, persona colta e sensibile, non colga la tragica contraddizione insita nella (non solo) sua negazione della condizione di «naufraghi» a coloro – e solo a loro – che vengono tratti in salvo, su barche in avaria o che stanno affondando, da «navi ong» dopo la traversata a rischio del Canale di Sicilia per cui sono stati costretti a sborsare cifre (non solo) per loro esorbitanti pur di lasciare la costa nordafricana e sfuggire, soprattutto in Libia, a violenze e vessazioni che pesano anche sulle nostre coscienze. Questi uomini, queste donne, questi bambini non sarebbero naufraghi, ma tutt’al più «naufraghi a pagamento». Faccio notare che qualunque naufrago che non sia marinaio o pescatore o armatore (cioè un lavoratore o un imprenditore del mare) dovrebbe essere definito così sprezzantemente e sospettosamente «naufrago a pagamento». E, invece, si usa questa immagine solo e soltanto i poveri che vengono dal Sud del mondo.