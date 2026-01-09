Operaio di 59 anni muore schiacciato da una pressa

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di origini albanesi, di 59 anni, Zevxhet Halili, è morto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione in una pressa per rifiuti a Ospedaletto Euganeo (Padova). L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Sesa-Società Estense Servizi Ambientali spa. L'uomo, che abitava a Sant'Elena (Padova), stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando è rimasto schiacciato all'interno della pressa dove stava lavorando.

Un altro operaio di 32 anni è, invece, in condizioni gravissime dopo essere stato colpito alla testa da una pesante struttura metallica. L'infortunio sul lavoro si è verificato in un'azienda di San Polo d'Enza, nel Reggiano. L'uomo stava effettuando alcune operazioni di movimentazione e manutenzione all'interno dello stabilimento e mentre stava rimuovendo dei divisori in ferro per passaggi pedonali, è stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche.

A causa del forte impatto, l'uomo è caduto a terra. È scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Il 32enne, residente a Carpineti (in Appennino Reggiano), è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni per il forte trauma cranico riscontrato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di San Polo d'Enza e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spsal) dell'Ausl di Montecchio Emilia per gli accertamenti di competenza.