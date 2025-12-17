Open Arms, il pg della Cassazione chiede di confermare l'assoluzione di Salvini

Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso "per saltum" dei pm di Palermo e di confermare quindi l'assoluzione perché il fatto non sussiste del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. La vicenda risale all'agosto 2019 quando Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno.

I giudici della quinta sezione della Cassazione sono entrati da alcuni minuti in camera di consiglio. Nel corso dei loro interventi le parti civili hanno chiesto l'annullamento della sentenza di assoluzione affermando che «la prova dell'esistenza del dolo c'è nei fatti e nelle testimonianze. A 140 naufraghi che si trovavano davanti alle coste italiane non è stato permesso di sbarcare per giorni violando le norme internazionali e costituzionali e la loro dignità».