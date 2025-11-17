Onu, a Gaza 58 milioni di tonnellate di macerie

Nella Striscia di Gaza continua l'opera di trasferimento delle macerie provocate da due anni e mezzo di conflitto. L'Onu ha dichiarato che dall'entrata del cessate il fuoco, oltre un mese fa, sono state rimosse 100mila tonnellate di detriti. Tuttavia, ha spiegato il portavoce, «quasi 58 milioni di tonnellate di macerie restano sparse per tutta la Striscia di Gaza, e solo la metà di questa quantità è attualmente accessibile».