Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato condannato a 17 anni

Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Il giovane aveva avuto una storia con la 13enne, che poi lei aveva interrotto. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi, mentre la difesa l'assoluzione.

Secondo l'accusa, il 16enne, che si é sempre dichiarato innocente, l'avrebbe spinta giù dal balcone, colpendola poi alle mani per farla cadere, dopo che si era aggrappata alla ringhiera, come raccontato anche da alcuni testimoni di un palazzo vicino.