Olimpiadi, Leone XIV: «Favoriscano ponti tra i popoli»

La speranza del Papa è che i Giochi invernali di Milano-Cortina suscitino «sentimenti di amicizia e fraternità, rinsaldando la consapevolezza del valore dello sport al servizio dello sviluppo integrale della persona umana». Leone XIV ha espresso il suo auspicio in un messaggio all'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, a firma del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L'occasione è la Messa di accoglienza della "Croce degli sportivi", presieduta dallo stesso Delpini nella Basilica di San Babila, a poco più di una settimana dalla cerimonia di apertura ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi, che si è tenuta oggi pomeriggio. Il Pontefice, di cui è nota la passione per lo sport, ha assicurato la sua benedizione e «la sua preghiera affinché queste giornate di sana competizione contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace».

La celebrazione eucaristica di oggi segna l'apertura del programma di eventi del progetto For Each Other ("L’uno per l’altro"), promosso dalla diocesi di Milano in occasione dei Giochi olimpici invernali, che inizieranno il prossimo 6 febbraio, con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro, e si protrarranno fino al 22. A seguire, dal 6 al 18 marzo, si terranno invece le Paralimpiadi invernali. Consegnata da Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva della Santa Sede, la “Croce degli sportivi” viene affidata, a partire dalle Olimpiadi di Londra 2012, a ogni diocesi che ospita le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive e invernali. Durante la Messa, inoltre, è stata letta una preghiera composta dall’arcivescovo Delpini in occasione dei Giochi.