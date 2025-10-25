Nuova scossa di terremoto in Irpinia: magnitudo 4

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione e anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. Secondo i dati dell'Ingv l'epicentro è Montefredane, in provincia di Avellino. Soprattutto in questa zona, ma anche in altre cittadine limitrofe e nella stessa città di Avellino, molta gente si è riversata subito in strada una volta avvertita la terra tremare. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha parlato di "scossa fortissima" non nascondendo che la popolazione "è preoccupatissima". Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. Sia il capo della protezione civile della Campania Italo Giulivo sia il capo dei vigili del fuoco di Avellino Mario Bellizzi hanno sottolineato "che al momento non si registrano danni particolari a persone o cose". In mattinata, nella stessa area di Montefredane, erano state registrate altre scosse di minor intensità (magnitudo compresa tra 2.1 e 3) rispetto a quella serale. Nella giornata di venerdì, inoltre, diverse scuole della provincia di Avellino erano state evacuate in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella.