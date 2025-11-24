«Non archiviate le indagini su Ustica»: la società civile in campo

«Noi saremo il 26 novembre alla Procura di Roma, insieme a molti altri parenti delle vittime che abbiamo convocato per essere presenti a questa udienza nella quale un giudice dovrà decidere se archiviare o meno, come richiede la Procura», dopo 17 anni, le indagini sulla strage di Ustica per cercare di appurare gli autori materiali della caduta del DC9 Itavia. Lo ha dichiarato la presidente dell'Associazione parenti vittime delle strage di Ustica, Daria Bonfietti, alla conferenza stampa alla Camera nel corso del quale ha raccontato che le 450 pagine di richiesta d'archiviazione «aggiungono elementi nuovi». Per questo, ha aggiunto, «noi chiediamo che non si archivi».

Alla richiesta dei familiari delle vittime, si è associata anche la Fnsi. «Come Federazione della Stampa quello che faremo sarà coinvolgere la Federazione europea, le organizzazioni internazionali dei giornalisti, affinché i singoli Paesi facciano pressioni sui governi amici per chiedere finalmente di collaborare con le autorità italiane per permetterci di arrivare alla verità» ha sottolineato il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani.