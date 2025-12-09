Nel 2025 uccisi nel mondo 67 giornalisti, la metà a Gaza

Il rapporto di Reporter senza frontiere. La più grande prigione al mondo per i reporter è ancora la Cina (121), con la Russia (48) ora al secondo posto

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo . Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. "Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", spiega l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".

I giornalisti attualmente detenuti in tutto il mondo sono 503. La più grande prigione al mondo per giornalisti è ancora la Cina (121), con la Russia (48) ora al secondo posto, che imprigiona più giornalisti stranieri di qualsiasi altro stato: 26 ucraini. Il Myanmar (47) è al terzo posto.