Nel 2025 uccisi nel mondo 67 giornalisti, la metà a Gaza
Il rapporto di Reporter senza frontiere. La più grande prigione al mondo per i reporter è ancora la Cina (121), con la Russia (48) ora al secondo posto
December 9, 2025
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. "Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", spiega l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".
I giornalisti attualmente detenuti in tutto il mondo sono 503. La più grande prigione al mondo per giornalisti è ancora la Cina (121), con la Russia (48) ora al secondo posto, che imprigiona più giornalisti stranieri di qualsiasi altro stato: 26 ucraini. Il Myanmar (47) è al terzo posto.
