Nardò, 27enne scomparsa da 10 giorni: "È capitato qualcosa"

Non si hanno notizie di Tatiana Tramacere, 27 anni, dallo scorso 24 novembre. La ragazza, uscita dalla sua casa a Nardò in provincia di Lecce, ha fatto perdere le sue tracce e, al momento, le ricerche di prefettura e forze dell'ordine non hanno prodotto alcun risultato. «Le è capitato qualcosa, altrimenti si sarebbe fatta sentire», è il timore della madre che in una intervista al Tg1 di ieri ha raccontato gli ultimi momenti trascorsi con la figlia: «Alle tre e mezza mi ha detto "mamma, me ne vado a lavorare a Lecce". Da quel momento non è più rientrata e il telefono risulta spento, proprio morto». Il cellulare, in effetti, non risulta attivo ormai da giorni e l'eventuale possibilità di geolocalizzare la 27enne tramite le celle telefoniche al momento è remota.

Le forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura di Lecce, cercano Tramacere a partire dall'identikit costruito attraverso le testimonianze: capelli rossi lisci, occhi azzurri, uscita di casa indossando jeans e un cappotto grigio. Le ricerche proseguono da dieci giorni senza sosta anche oltre i confini della Puglia e le ipotesi al vaglio al momento sono diverse: non si esclude l'allontanamento volontario. Nell'ultimo periodo la 27enne, come sostiene la madre, voleva raggiungere in treno il suo ex fidanzato a Brescia: «Aveva fatto i biglietti, voleva vedere se riallacciava». Chi indaga cerca indizi anche sui profili social della donna, studentessa di Psicologia e lavoratrice nella pubblicità digitale: «Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava - si legge in una delle sue ultime pubblicazioni -. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che il filo non era teso per farmi cadere: era teso per riportarmi a te. Ogni volta».



Agli appelli dei genitori si è unito anche quello del sindaco di Nardò, Pippi Mellone: «Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Per questo la preoccupazione cresce di ora in ora. Le ricerche continuano senza sosta. La prefettura e le forze dell'ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l'avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza. Ogni piccolo gesto può riportarla a casa».