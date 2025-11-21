Napoli, morto stuntman al circo

Incidente al circo: morto 26enne cileno, grave un altro acrobata 43enne messicano, 3 stuntman motociclisti coinvolti. È quanto emerge dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri intervenuti a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Lo spettacolo era in corso, al buio, illuminato solo dai led che i 3 motociclisti indossavano sulla tuta mentre giravano all'interno della sfera d'acciaio. Improvvisamente pare che il 26enne sia caduto a piombo al centro della sfera, gli altri 2 hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro. L'acrobata cileno è morto sul colpo, mentre il 43enne messicano è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all'ospedale del mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

L'incidente che ha provocato la morte di uno stuntman nel circo di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, è avvenuto davanti agli occhi degli spettatori, molti dei quali bambini, che stavano assistendo allo spettacolo. Una morte in diretta per fare luce sulla quale potranno essere utili le immagini dei video girati dagli spettatori e le testimonianze raccolte tra quanti erano presenti.