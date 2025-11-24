Ha confessato il giovane che ha sparato a Pio Marco Salomone

Napoli: 15enne spara e uccide 19enne. Il ragazzo si è costituito

Ha solo 15 anni ed è stato fermato dalla Polizia per omicidio aggravato, è accusato di aver ucciso la notte tra sabato e domenica Marco Pio Salomone, 19 anni, con un solo colpo di pistola alla fronte. Il ragazzo si è costituito in Questura.

Un'esecuzione vera e propria, in un quartiere di Napoli poco lontano dalla stazione centrale, di cui sono ancora da delineare il contesto e il movente. Il minore, ricercato dagli investigatori, si è costituito domenica mattina in questura. Salomone, secondo la versione fornita dai tre amici che lo hanno inutilmente portato in ospedale, era in una Panda in loro compagnia, all'esterno di una sala giochi in via Generale Francesco Pinto. Intorno all'una e mezza, uno sparo e Marco si accascia sul sedile in un fiotto di sangue. Poi la corsa in ospedale, dove il ragazzo viene giudicato inoperabile a causa dei danni cerebrali gravissimi provocati dal proiettile.

La vittima era nota alle forze dell'ordine per l'arresto, un anno prima, con l'accusa di spaccio di droga.