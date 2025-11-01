Muore un poliziotto nel napoletano in un'incidente auto

A seguito di un incidente, avvenuto stanotte attorno alle 2, ha perso la vita il poliziotto del commissariato di Torre del Greco Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici. Lascia una moglie e tre figli. Inizialmente la causa era stata attribuita ad un inseguimento. Stamattina invece è stato accertato che lo scontro è stato dovuto dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante. Sula vettura, una BMW X4, si trovano sei persone, quattro delle quali ricoverate in ospedale. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l'agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni, a causa di diverse fratture, anche il collega che era alla guida, per il quale si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Il conducente della Bmv è invece in fuga. La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che successivamente è andato anche in ospedale dall'agente ferito e poi a casa dell'agente deceduto.