Muore poliziotto in incidente auto. Arrestato il conducente fuggito

A seguito di un incidente, avvenuto stanotte attorno alle 2, ha perso la vita il poliziotto del commissariato di Torre del Greco Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici. Lascia una moglie e tre figli. È stato rintracciato all'ospedale Maresca di Torre del Greco e arrestato l'uomo, 28 anni, che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv che ha impattato contro la volante di Scarpati provocando la morte dell'agente. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti: i test sono risultati positivi.

Stamattina è stato accertato che lo scontro è stato dovuto dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante. Sula vettura, una BMW X4, si trovano sei persone, quattro delle quali ricoverate in ospedale. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l'agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni, a causa di diverse fratture, anche il collega che era alla guida, per il quale si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Il conducente della Bmv è invece in fuga. La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che successivamente è andato anche in ospedale dall'agente ferito e poi a casa dell'agente deceduto.



