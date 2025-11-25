Mosca: i 19 punti della nuova bozza per Kiev? Non sappiamo nulla

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ai media: c'è un delirio informativo, non sappiamo di cosa state parlando. Ad Abu Dhabi intanto, il segretario dell'esercito americano avrebbe visto sia una delegazione russa che una ucraina

Gli Usa non hanno condiviso con la Russia alcun nuovo piano in 19 anni punti che, secondo notizie dei media sarebbe stato messo a punto tra l'Ucraina e gli Stati Uniti.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «No, non sappiamo di cosa stiate parlando» ha risposto il portavoce, citato da Interfax, a una domanda dei giornalisti in merito. «È impossibile - ha aggiunto Peskov - commentare ogni notizia dei media in questo momento. Descriverei la situazione attuale come un delirio informativo. Vengono pubblicate un sacco di dichiarazioni e dati contraddittori».

Il riferimento dei giornalisti era all'aggiornamento del piano per arrivare a un tregua in Ucraina: dai 28 punti originari della bozza Trump, si era già scesi ai 24 del piano europeo, per arrivare ai 19 punti redatti dopo il negoziato di domenica a Ginevra, dove Ucraina ed Europa hanno preso atto delle proposte americane e chiesto alcune modifiche. «Sono rimasti pochissimi elementi della versione originale» ha spiegato lunedì il vicepremier ucraino Kyslytsya.

Intanto, secondo il "Financial Times", il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll, che lunedì sera ad Abu Dhabi ha incontrato una delegazione russa, potrebbe aver visto anche il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina Kirill Budanov. I colloqui sul piano di pace dovrebbero proseguire anche oggi. Zelensky ha nominato Budanov come uno dei nove membri di una delegazione ufficiale autorizzata a «partecipare al processo di negoziazione» con gli Stati Uniti e la Russia per raggiungere una «pace giusta e duratura».