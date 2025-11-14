Morto il pilota precipitato con l'elicottero nel Mantovano

La nebbia è stata la causa dell'incidente. Il velivolo ha urtato un traliccio in cemento dell'energia elettrica, trascinandolo con sé nella caduta

E' morto il pilota dell'elicottero precipitato questa mattina nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova, in una zona con fitta nebbia. Sul posto, fra Casalromano e Isola Dovarese, in provincia di Cremona, oltre ai soccorsi sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando di Mantova che ora sono impegnati nella messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell'area. Secondo una prima ricostruzione, la fitta nebbia potrebbe essere la causa dell'incidente.

Prima di precipitare al suolo, l'elicottero caduto questa mattina a Castelromano, nel Mantovano, ha urtato un traliccio in cemento dell'energia elettrica. Nell'urto violento lo ha trascinato con sé nella caduta fino a schiantarsi al suolo, in aperta campagna, dopo aver abbattuto anche alcuni alberi.