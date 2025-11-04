Morto a 94 anni il vignettista Giorgio Forattini

È morto a 94 anni il noto vignettista Giorgio Forattini. A darne notizia è Il Giornale sul suo sito. Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi a Repubblica, dove aveva creato l'inserto Satyricon. È stato vignettista anche alla Stampa, poi negli anni 2000 al Giornale e alle testate di QN. Celeberrimi i suoi ritratti irriverenti dei principali protagonisti della politica: Bettino Craxi rappresentato come Pietro Gambadilegno o addirittura Mussolini, Giovanni Spadolini nudo, Massimo D'Alema come Adolf Hitler (ma in veste comunista), Giovanni Goria invisibile, Piero Fassino scheletrico, Giuliano Amato come Topolino, Silvio Berlusconi e Amintore Fanfani bassi di statura, Walter Veltroni come un bruco, Lamberto Dini come un rospo, Rocco Buttiglione come una scimmia, Nicola Mancino come un cinghiale, Luciano Violante come una volpe, Romano Prodi come un prete comunista, Umberto Bossi come Pluto talvolta nudo oppure vestito da cavaliere templare.