Morti sul lavoro: altre due vittime e un ferito grave

Ancora due morti sul lavoro. Nel primo pomeriggio un operaio di 58 anni ha perso la vita sul monte Maddalena a Brescia, dopo un grave incidente avvenuto mentre era al lavoro con un mini escavatore: il mezzo si sarebbe ribaltato in un’area particolarmente impervia finendo per schiacciare l’uomo. Un altro operaio di 50 anni è deceduto in mattinata a Saonara (Padova) dopo essere caduto da un’altezza di sei metri. L’uomo stava installando alcuni pannelli fotovoltaici in un cantiere edile quando è precipitato a terra. Infine, un terzo, grave incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda che opera nell’area produttiva di San Giorgio di Nogaro (Udine). Un operaio è stato urtato e sbalzato da un pezzo di metallo pesante circa 20 quintali. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Udine.