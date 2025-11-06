Morta l'ex Br Anna Laura Braghetti

Aveva 72 anni. Era coinvolta nel rapimento di Aldo Moro e partecipò all'assassinio del vicepresidente del Csm Vittorio Bachelet

È deceduta a 72 anni in seguito a una malattia Anna Laura Braghetti, ex componente delle Br coinvolta nel rapimento di Aldo Moro. Braghetti già dagli ultimi anni della sua carcerazione è stata impegnata nel sociale con particolare attenzione ai detenuti e alle persone in difficoltà. Ne dà notizia la famiglia: «Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura circondata dall'amore dei famigliari e degli amici. I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti».

Braghetti, condannata all'ergastolo per il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, avvenuto il 9 maggio 1980, ha partecipato ad altre azioni sanguinarie della colonna romana delle Brigate rosse. Il 3 maggio 1979, assieme a Francesco Piccioni, c'era lei a sparare contro una volante della polizia intervenuta a Piazza Nicosia, a Roma, durante il raid terrorista presso la sede della Democrazia Cristiana, in pieno centro. Sotto il fuoco delle Br morirono gli agenti Antonio Mea e Piero Ollanu. Il 12 febbraio 1980, Braghetti partecipò con Bruno Seghetti all'assassinio del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Vittorio Bachelet, avvenuto all'Università La Sapienza di Roma. Braghetti sparò per prima, colpendo a morte il giurista cattolico totalmente indifeso. Arrestata il 27 maggio 1980, Braghetti venne processata e condannata al carcere a vita. Non prese mai le distanze delle sue azioni e dalle sue scelte. Nel 1981 sposò in carcere Prospero Gallinari, uno dei dirigenti storici delle Brigate rosse, dal quale in seguito si separò. Non ha chiesto benefici, ma nel 2002, dopo ventidue anni di carcere, ottenne la libertà condizionale e andò a lavorare all'Arci, è stata tra le coordinatrici di un progetto della Comunità europea per l' inserimento al lavoro di ex detenuti. Era intestato a lei - la 'vivandiera' - l'appartamento al numero 8 di Via Montalcini, nel quartiere Portuense a Roma, dove per 55 giorni venne tenuto prigioniero Aldo Moro prima di essere condannato a morte dai suoi carcerieri.