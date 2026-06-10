Sud Sudan, dove l'acqua è una minaccia

Nel campo per sfollati di Bor, in Sud Sudan, le inondazioni non sono un evento eccezionale, ma una realtà quotidiana con cui convivere. L’acqua ristagna ovunque, rendendo il terreno instabile e malsano. Nyaguen vive qui dal 2013 insieme ai suoi sette figli, dopo essere stata costretta a lasciare la sua casa. Per lungo tempo, il loro rifugio ha garantito solo una protezione parziale, lasciandoli esposti alla pioggia, all’umidità e al freddo delle notti. La vita nel campo è segnata dalla precarietà: si dorme su superfici bagnate, il cibo è scarso e le condizioni igieniche possono favorire la diffusione di malattie. I bambini si ammalano spesso, e accedere a cure adeguate resta difficile. “Le inondazioni hanno cambiato i nostri corpi. La malaria colpisce ancora”, racconta Nyaguen, descrivendo una stanchezza che è diventata parte della quotidianità.





Scopri come poter dare il tuo contributo La crisi continua e richiede interventi urgenti e costanti: ripari adeguati, accesso alle cure, acqua pulita e beni essenziali. Per Nyaguen e migliaia di altre famiglie, non si tratta solo di sopravvivere all’emergenza, ma di poter immaginare finalmente un futuro diverso.