Sparatoria al Seattle Center, morti e feriti

Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel Nord Ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di polizia locale su X.

Secondo le prime ricostruzioni almeno tre persone sono morte e almeno cinque sono i feriti nella sparatoria avvenuta nella notte italiana nel centro ricreativo e di intrattenimento che si trova nel cuore della più grande città dello Stato di Washington. Secondo quanto ricostruito dal Seattle Times , una raffica di colpi d'arma da fuoco è stata udita intorno alle 18 (ora locale) al Seattle Center, che questo fine settimana ospitava migliaia di persone per il festival gastronomico 'Bite of Seattle'.

Un giornalista del quotidiano americano locale, che si trovava sul lato sud della Climate Pledge Arena, ha sentito diversi forti scoppi seguiti da quella che sembrava una raffica di colpi molto rapida. «È stato il caos più totale», ha raccontato un testimone.

La sindaca di Seattle, Katie Wilson, ha reso noto che un sospettato è stato fermato. Una nota precedente indicava che due persone erano state fermate.

La polizia non ha fornito informazioni sull'eventuale presenza di altri sospettati ancora a piede libero. «Le mie preghiere vanno alle famiglie delle vittime e agli operatori impegnati a garantire la sicurezza delle persone», ha affermato il governatore Bob Ferguson. Il "Bite of Seattle" che si svolge al Seattle Center da diversi decenni è uno degli eventi annuali più frequentati del complesso. L'edizione dell'anno scorso, svoltasi dal 25 al 27 luglio, aveva attirato 282mila persone, secondo il rapporto sull'impatto dell'evento redatto dal Seattle Center.