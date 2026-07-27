Il sospettato dell'attentato al Pride di Berlino è stato ucciso dalla polizia

Sabato un veicolo si è lanciato contro la folla, uccidendo una persona e ferendone altre. Il cancelliere Merz promette di proteggere i valori liberali della Germania

«Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo hanno sostenuto»: ha spiegato Florian Nath, portavoce della polizia di Berlino riferendosi al sospettato per l'attacco al Pride di Berlino. Nel contempo, la polizia tedesca ha dichiarato che un uomo di 21 anni con precedenti per attività di estremismo islamico è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco domenica, il giorno dopo aver presumibilmente investito delle persone con un minivan nei pressi delle celebrazioni del Pride di Berlino, uccidendone una. L'attacco con il minivan è avvenuto nel parco Tiergarten, vicino alla Porta di Brandeburgo, nella capitale tedesca intorno alle 22 di sabato.

Le autorità hanno affermato che, oltre alla vittima, 29 persone sono rimaste ferite, alcune da un'arma da taglio brandita dall'attentatore.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è diretto verso gli agenti armato di un'arma da taglio; la polizia ha quindi aperto il fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul posto.

La polizia di Berlino ha identificato il sospettato come Abdul B., 21 anni, e ne ha pubblicato la foto, chiedendo al pubblico informazioni sul suo luogo di residenza.

Il sospettato «aveva attirato l'attenzione in passato per un elevato numero di reati, per la radicalizzazione e per l'appartenenza all'ambiente islamista», ha dichiarato domenica il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt, aggiungendo che il sospettato era un cittadino tedesco di origine libanese, nato in Germania nel 2005.

Il cancelliere Merz chiede la difesa della libertà

L'attacco al Tiergarten è stato l'ultimo di una serie di attentati con veicoli contro la folla avvenuti in Germania negli ultimi anni, che hanno intensificato il dibattito sulla sicurezza e sull'immigrazione in un contesto di crescente sostegno all'estrema destra. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso conseguenze e ha esortato i tedeschi a non lasciarsi intimidire, affermando che il Paese sarebbe rimasto unito nella difesa della sua libertà: «Difenderemo la libertà, l'apertura e lo spirito liberale delle nostre vite e della nostra società con tutte le nostre forze» ha dichiarato.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters , il sospettato era stato rilasciato dal centro di detenzione minorile solo due mesi prima. Interrogato sulle notizie relative a una condanna con la condizionale, Dobrindt ha dichiarato: «Sarebbe stato certamente opportuno mettere in custodia cautelare questo individuo».

Il dibattito in Germania sulla sicurezza e i casi precedenti

A maggio, un uomo che si ritiene soffrisse di problemi di salute mentale ha investito con la sua auto una zona pedonale a Lipsia, uccidendo due persone e ferendone gravemente tre.

Nel 2016, Anis Amri, un tunisino con legami con militanti islamisti la cui richiesta di asilo era stata respinta, dirottò un camion, uccise l'autista e lo lanciò contro un affollato mercatino di Natale, uccidendo 11 persone e ferendone decine. Fu ucciso dalla polizia in Italia quattro giorni dopo.



