La corsa (sfrenata) all'acqua: così India e Cina minacciano l'Himalaya

È una delle faglie ecologiche più fragili del mondo. E su di essa grava il gigantismo dei due Paesi che proprio nella regione dell’Himalaya stanno giocando una serie di “partite” – ambientali, energetiche, politiche - incrociate: la Cina e l’India. Pechino e New Delhi hanno realizzato, progettato e ideato una serie di mega-strutture che minacciano di rimodellare (se non devastare) il complesso habitat naturale della regione, amplificando così gli effetti drammatici del cambiamento climatico. Un mix di attività “non solo catastrofiche dal punto di vista ambientale, ma anche strategicamente destabilizzanti, soprattutto se combinate con la militarizzazione delle infrastrutture nella regione”. La competizione non è solo economica o ambientale. Ma anche strategica. Controllare l’Himalaya significa non solo controllare quella risorsa fondamentale (e sempre più rara) che è l’acqua. Ma anche accedere alle risorse che il “ventre” dell’altopiano custodisce: 120 minerali identificati, tra cui vasti giacimenti di rame, litio ed elementi delle terre rare. Le stime dell’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite indicano che quattro miliardi di persone dovranno affrontare almeno un mese di grave scarsità d'acqua ogni anno , e quasi la metà di queste si trova in India e Cina

Cnn, il faraonico progetto ha risvegliato i timori dell’India che ha bollato l’opera come una potenziale " Un esempio su tutti: la costruzione del più grande progetto idroelettrico del mondo del fiume Yarlung Zangbo, o Brahmaputra, un sistema idroelettrico da 168 miliardi di dollari dovrebbe generare più elettricità di qualsiasi altro al mondo. La diga, che si prevede entrerà in funzione a partire dal 2030, sarà composta da cinque centrali idroelettriche a cascata con una capacità di produzione di 300 miliardi di kilowattora di elettricità all'anno . Come ha scrive la, il faraonico progetto ha risvegliato i timori dell’India che ha bollato l’opera come una potenziale " bomba d'acqua " e la sua vicinanza al confine conteso tra i due Paese "la espone al rischio di diventare un punto critico in una disputa territoriale di lunga data tra le due potenze nucleari".

Non meno aggressiva è la politica Indiana. Come riporta EastASiaForum, a metà del 2025, l'India ha lanciato un progetto da 77 miliardi di dollari per la costruzione di oltre 200 dighe nel suo nord-est, in particolare nell'Arunachal Pradesh, territorio che la Cina rivendica come Tibet meridionale. Con una capacità prevista di 75 gigawatt (GW), il progetto ricalca il progetto idroelettrico cinese del bacino inferiore dello Yarlung Tsangpo, segnalando “un'escalation della rivalità geopolitica in cui convergono energia idroelettrica, controllo territoriale e sovranità sui dati”.