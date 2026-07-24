Germania, si cambia. Il cancelliere Merz è pronto al rimpasto, dopo il caso Spahn

L'ex capogruppo parlamentare della Cdu/Csu verrà sostituito da un fedelissimo del capo di governo tedesco, Thorsten Frei, mentre sono escluse modifiche alla legge che vieta la maternità surrogata. Cambi attesi nel governo anche ai ministeri della Salute e ai Länder

Dopo il caso Spahn, il cancelliere Merz ridisegna l’esecutivo di Berlino. Le dimissioni dell’ex capogruppo parlamentare dell’Unione Cdu/Csu continuano a far rumore e a provocare polemiche in Germania. Nei giorni scorsi in un intervento televisivo, Armin Laschet, figura di primo piano dei cristiano-democratici ha escluso «una modifica della legge che in Germania vieta la maternità surrogata». Spahn da ministro della Sanità nel 2020 aveva fermato una proposta di legge dei Verdi, ma quest’anno, con il suo compagno si è rivolto ad una donna negli Stati Uniti per avere un figlio. Dall’opposizione, ma anche da rappresentanti dell’Unione Cdu/Csu, il suo comportamento è stato giudicato «ipocrita ed arrogante». Inevitabili le dimissioni, volute dallo stesso Merz, dopo anche chiarimenti richiesti da Chiese cattolica ed evangelica. Quindi l’annunciato e necessario rimpasto di governo.

Jens Spahn sarà sostituito da un fedelissimo di Merz, l’ex capo degli uffici della cancelleria, Thorsten Frei. Ci deve essere completa sintonia tra presidente del partito ed il suo capogruppo parlamentare e questo tra Merz e Spahn non accadeva. L’ex ministro della Sanità apparteneva all’ala progressista del partito, mentre Merz è il massimo rappresentante dell’ala conservatrice del partito cristiano-democratico. Ora con Frei capogruppo per Merz sarà più facile imporre la sua linea politica.

Il cancelliere, sistemata la casella principale, ha ridisegnato il suo esecutivo, in particolare la guida di alcuni ministeri che restano sotto il controllo dell’Unione Cdu/Csu. Nina Warken da ministra della Salute passa alla guida degli uffici del cancellierato.

Carsten Linnemann, attuale segretario generale della Cdu, è destinato a diventare il nuovo ministro della Salute. Philipp Amthor, 33 anni, attualmente sottosegretario parlamentare presso il ministero per gli Affari digitali, sostituirà Michael Meister nel ruolo di ministro per i rapporti tra Stato e länder. E il rimpasto non è ancora concluso. Merz ha infatti annunciato che «ci saranno ulteriori cambiamenti nell'esecutivo federale».