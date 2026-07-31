Aaccordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele da Gaza

Hamas ha confermato di aver raggiunto un accordo per porre fine alla guerra con Israele, che include disposizioni relative al suo arsenale e al graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico e non c'è stata alcuna dichiarazione immediata da parte di Israele. L'intesa è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di "disarmo completo" di Hamas, definendolo un passo fondamentale verso un nuovo governo palestinese a Gaza. Il capo della Cansa Bianca ha affermato che le forze israeliane si ritireranno da Gaza «una volta completato il disarmo».

Funzionari di Hamas hanno dichiarato che un comitato istituito dal Board of Peace di Trump per governare Gaza supervisionerà il processo di stoccaggio delle armi del movimento islamista. Il gruppo ha affermato di aspettarsi che i mediatori e il Board of Peace garantiscano che Israele rispetti i termini dell'accordo, che includono il "graduale ritiro" dello Stato ebraico dalla Striscia. Ghazi Hamad, membro del team negoziale del gruppo, ha affermato che il movimento ha fatto «concessioni per il bene del popolo nella Striscia di Gaza, per salvarlo da uccisioni e sfollamenti». «L'accordo contiene una clausola chiara che stabilisce che Israele deve impegnarsi a rispettare e attuare i propri obblighi. Se Israele non attua l'accordo, non lo faremo nemmeno noi», ha dichiarato Hamad. Una fonte diplomatica ha riferito prima dell'annuncio dell'accordo che il piano avrebbe creato «un processo per l'eliminazione di tutti i tunnel, i depositi di armi e qualsiasi impianto di produzione di armi».

Il Board of Peace ha confermato in un post sui social che Hamas ha «accettato una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione delle prossime fasi del cessate il fuoco a Gaza». «Ora ci concentriamo sull'attuazione», ha scritto l'organizzazione, aggiungendo che il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (Ncag), istituito dal Board of Peace di Trump, «avvierà presto una transizione graduale verso la piena autorità».

Trump ha affermato in un post sui social media che la Forza Internazionale di Stabilizzazione «collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini».

Il cessate il fuoco di ottobre tra Israele e Hamas rimane in vigore, ma non ha fermato le violenze a Gaza. Gli sforzi per raggiungere un accordo duraturo per porre fine alla guerra si sono arenati. Israele ha continuato a effettuare raid aerei e di artiglieria quasi quotidiani sul territorio, di cui controlla oltre il 60%, da quando è entrata in vigore la fragile tregua. Secondo il ministero della Salute del territorio, le cui cifre sono considerate attendibili dalle Nazioni Unite, almeno 1.214 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall'inizio del cessate il fuoco. I raid israeliani di ieri hanno ucciso almeno quattro persone, tra cui due bambini, secondo quanto riferito da funzionari sanitari. Decine di migliaia di persone a Gaza vivono ancora in tende, dopo che in quasi tre anni di raid aerei israeliani sono andate distrutte gran parte delle strutture ancora esistenti nel territorio palestinese. Hamas ha accusato Israele di ripetute violazioni del cessate il fuoco, inclusi raid aerei, sparatorie contro i civili e l'avanzamento della cosiddetta Linea Gialla, un confine informale che separa le aree sotto il controllo militare israeliano da quelle sotto l'autorità di Hamas.

Israele non ha ancora commentato l'annuncio dell'accordo. L'emittente statale egiziana Al-Qahera News ha riferito che il Cairo ospiterà "a breve" un incontro dei mediatori per la tregua di Gaza, tra cui figurano anche Stati Uniti, Qatar e Turchia. Nikolay Mladenov, Alto Rappresentante del Board of Peace per Gaza, ha affermato che la fase di attuazione del piano "conta ancora di piu'" dell'accordo iniziale. «L'attuazione e la verifica devono essere concrete», ha scritto Mladenov sui social. «Il ritiro deve procedere di pari passo con il disarmo». Hamad ha dichiarato che Hamas discuterà ora i dettagli dell'attuazione con i mediatori e concorderà una tempistica per l'esecuzione dell'accordo. «Questo processo richiederà circa 14 giorni, o forse di più. Dobbiamo concordare ogni dettaglio: come verrà attuato l'accordo, quando verrà attuato e i meccanismi per la sua attuazione. Questo è ciò che accadrà nei prossimi giorni».