Mondiali: per l'Italia (se si qualifica) ci sono Canada, Qatar e Svizzera
A marzo i play off per decidere chi andrà alla competizione iridata
December 5, 2025
Se l'Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington. L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).
