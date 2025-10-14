Mondiali 2026: l'Italia batte Israele e si assicura lo spareggio

A Udine è finita 3 a 0. Ma la Norvegia è irraggiungibile

A Udine l'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri sono infatti secondi a 15 punti, 6 in più di Israele alla quale resta una sola partita da giocare.

La Norvegia resta prima a 18, con una partita in meno da giocare rispetto agli azzurri ma una differenza reti nettamente migliore di quella dell'Italia.