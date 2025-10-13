Monastero bruciato: salva la reliquia di Carlo Acutis

È stata ritrovata tra i resti del monastero seicentesco delle suore romite di Bernaga, andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica a La Valletta Brianza (Lecco), la reliquia di Carlo Acutis, recentemente canonizzato da papa Leone XIV.

«"La reliquia, che custodisce un capello di Carlo Acutis e un ex cordis - ha reso noto il parroco don Raffaele Lazzara - non si trovava. L'altro pomeriggio però, dopo una giornata di ricerche, grazie agli uomini della protezione civile e ai vigili del fuoco, è stata ritrovata e messa in salvo».

La reliquia è particolarmente cara alle monache dal monastero.

È proprio tra quelle mura, quando aveva 7 anni, che Carlo ricevette la sua prima Comunione, iniziando quel percorso di fede che lo ha portato ad essere riconosciuto santo ad appena diciannove anni dalla sua morte. Si cerca ancora, invece, un crocifisso donato da Paolo VI, che è fautore dell'insediamento delle monache a Bernaga.