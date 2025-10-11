Mississippi: sei morti in due sparatorie

Almeno sei persone sono state uccise e più di venti sono rimaste ferite in due sparatorie separate ma legate a eventi scolastici. È successo in Mississippi, mentre in Texas una partita di football liceale è stata annullata dopo segnalazioni di una possibile minaccia. Se il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato l'allarme sicurezza nelle città guidate dai democratici, inviando i soldati della Guardia nazionale, si spara e si muore anche negli Stati repubblicani. Gli ultimi episodi hanno fatto emergere un nuovo allarme: che gli eventi sportivi possano fare da detonatore alla violenza delle armi. A Leland, una città con meno di quattromila abitanti nella contea di Washington, quattro persone sono state uccise e almeno altre sedici ferite in una sparatoria avvenuta dopo la partita di football liceale contro Charleston High School. I media locali hanno dichiarato che almeno dodici feriti sono stati ricoverati e quattro sono in condizioni gravi. Non è chiaro al momento cosa abbia innescato la sparatoria avvenuta nel campus scolastico. A centinaia di chilometri, ma sempre in Mississippi, a Heidelberg, in una sparatoria scoppiata in un'altra scuola sono morte due persone. Il capo della polizia Cornell White ha rifiutato di dire se le vittime fossero studenti e non ha fornito dettagli. Intanto un ragazzo di 18 anni è stato arrestato.