Milano, trasferito il dirigente del commissariato in cui era in servizio Cinturrino

Da oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo arrestato per l'omicidio a Rogoredo del pusher Abderrahim Mansouri, e gli altri quattro colleghi indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore, che avverrà nei prossimi giorni.

Nel frattempo, si allarga l'indagine della Procura di Milano sui presunti affari illeciti che vedrebbero coinvolto, a dire di alcuni testimoni, lo stesso Cinturrino. Il raggio d'azione degli inquirenti si sarebbe allargato anche a un'altra piazza di spaccio, quella del Corvetto. Tra i testimoni convocati in questi giorni dalla Procura di Milano negli approfondimenti di indagine sul caso, c'è un giovane che ha raccontato, come era già emerso, di aver saputo dei video che riprendevano l'assistente capo mentre pestava un disabile in carrozzina che frequentava il bosco di Rogoredo.