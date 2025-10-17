Milano, sospesa udienza Santanché in attesa della Consulta
di Redazione
La ministra è accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps
October 17, 2025
A Milano la gup Tiziana Gueli ha sospeso per alcuni mesi l'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Lo stop è motivato dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato sull'utilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private.
