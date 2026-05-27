Milano, rissa in stazione: ucciso a coltellate un 22enne

Un 22enne originario dell'Ecuador è morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato martedì sera lungo i binari del treno della stazione di Certosa, nella periferia nord di Milano. Il giovane è stato coinvolto in una rissa: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, gli aggressori, una decina, hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all'altezza del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi. I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. Il fratello invece ha riportato solo abrasioni. Il gruppo di aggressori, che sarebbero a loro volta di origine sudamericana, è fuggito a bordo di un treno. In corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Sull'omicidio indaga la squadra mobile, coordinata dal pm Elio Ramondini.