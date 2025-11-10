Milano, ebreo americano picchiato da pachistano in stazione Centrale

Un cittadino pakistano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per avere aggredito in stazione Centrale un uomo di religione ebraica con l'accusa di lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un gruppo di cittadini americani di religione ebraica erano in attesa di prendere un treno vicino alla banchina 8 quando un uomo si è avvicinato e ha aggredito a calci e pugni uno di loro colpendolo alla testa con un pesante anello. Alcuni viaggiatori presenti sono intervenuti per aiutare l'aggredito. Su segnalazione di un addetto alla sicurezza delle Ferrovie di Stato sono arrivate le pattuglie della polizia ferroviaria che hanno bloccato e arrestato l'uomo individuato come aggressore anche sulla base delle telecamere di sorveglianza. La vittima e' stato portata in codice verde al Fatebenefratelli.