Milano Cortina, scelti i quattro portabandiera azzurri

Il 6 febbraio 2026 si alzerà il sipario sui Giochi olimpici di Milano-Cortina, di nuovo in Italia a 20 anni da Torino. Per l’occasione ci sarà una doppia cerimonia d’apertura e l’Italia ha svelato i nomi dei suoi quattro portabandiera: a Cortina (in piazza Dibona) ci saranno la sciatrice Federica Brignone e il giocatore di curling Amos Mosaner mentre a Milano a sfilare davanti a tutti saranno la pattinatrice dello short track Arianna Fontana e il fondista Federico Pellegrino. Due uomini e due donne, come annunciato da tempo, due atleti della neve e due del ghiaccio. A svelare le scelte è stato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nel corso della presentazione ufficiale svoltasi al Foro Italico. I portabandiera azzurri saranno poi ricevuti lunedì 22 dicembre dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che consegnerà loro il tricolore.