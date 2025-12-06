Milano-Cortina: comincia il viaggio della fiamma con Paltrinieri

È iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina dallo Stadio dei Marmi con Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, a portare con sé all'interno dell'impianto la lanterna dove viene custodito il fuoco. Poi il passaggio a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, che ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. La staffetta è così cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, protagonista del tratto iniziale dello Stadio dei Marmi. All'interno dell'impianto hanno ricevuto la fiamma Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara che ha portato la fiaccola al di fuori dello stadio (saranno 164 i tedofori oggi a Roma).

In totale, il viaggio durerà 63 giorni e percorrerà 20 regioni e 110 province, passando per ognuno dei 61 luoghi patrimonio Unesco d'Italia. «Il mio rapporto con le Olimpiadi così è sempre più stretto, speriamo arrivi fino a Los Angeles, perché sarà viaggio lungo e complicato, ma l'obiettivo è quello», ha commentato il saltatore Tamberi a margine dell'esperienza da tedoforo. «È un periodo ricco di emozioni - ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio -. Diecimila torce e una fiamma unica che testimonia la voglia di far bene». Alle sue, hanno fatto eco le parole del ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi: «È una giornata meravigliosa, la vita ci ha regalato un sogno e un dono: essere qui. Il fuoco dalla Grecia arriva a Roma e torna a casa, con la fiaccola che porterà messaggi di concordia e rispetto».