Milano Cortina, al via le prime gare delle Olimpiadi

Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Le prime medaglie verranno però assegnate a partire da sabato 7. Mentre la Cerimonia d’apertura dei Giochi andrà in scena venerdì 6 alle ore 20.00: la manifestazione principale si terrà a Milano, allo stadio San Siro, ma ci saranno parate con le delegazioni anche in altre sedi di gara, quali Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Ci sarà anche, per la prima volta nella storia, un doppio braciere olimpico: il primo si troverà a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città, mentre l’altro sarà posizionato a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, centro della cittadina.