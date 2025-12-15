Migranti, salvate 44 persone dalla nave di Emergency. «Erano in mare da quattro giorni»

Si è concluso pochi minuti dopo le 22 di domenica un intervento di soccorso di 44 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, in acque internazionali della zona Sar maltese.

Le 44 persone soccorse si aggiungono alle 69 tratte in salvo nella notte tra venerdì e sabato nella zona Sar libica. A bordo della Life Support ci sono ora complessivamente 113 naufraghi, tutti uomini di cui 4 minori non accompagnati. «Siamo venuti a conoscenza del caso tramite un mayday relay ascoltato dalla radio Vhf della nave, mentre stavamo cercando un'altra imbarcazione in pericolo - spiega Jonathan Nani' La Terra, capomissione della Life Support - e abbiamo quindi fatto rotta sul caso segnalatoci via radio e dopo le 20 abbiamo trovato la barca in pericolo: un mezzo in vetroresina, sovraffollato e inclinato pericolosamente su un lato».

I gommoni di soccorso dell'Ong si sono avvicinati rapidamente e hanno stabilizzato il barchino, «poi hanno iniziato a evacuare le persone che erano in mare già da quattro giorni - hanno raccontato i soccorritori -, per questo erano stremate e avevano difficoltà a muoversi. Tutti i naufraghi sono stati portati a bordo della Life Support, tre di loro che erano profondamente debilitati e in stato di semi-incoscienza sono stati trasbordati in barella. Ora, dopo essere stati reidratati per via endovenosa, stanno meglio. La Life Support resta, invece, disponibile per intervenire su eventuali altri casi di mezzi in pericolo».