Migranti: cinque sbarchi in poche ore a Lampedusa

Cinque sbarchi per un totale di oltre 300 migranti si sono registrati nelle scorse ore a Lampedusa. I barconi, partiti da Zwara, Zawia e Sabratha in Libia, sono stati intercettati dalle motovedette di Frontex e della guardia di finanza. A bordo c'erano persone di nazionalità bengalese, egiziana, iraniana, irachena, pakistana e sudanese. Tutti sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 489 ospiti. E' stato disposto inoltre il trasferimento di 320 migranti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, il cui arrivo è previsto nelle prossime ore.